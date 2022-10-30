Hindistan’da çöken asma köprüde can kaybı 60’a yükseldi

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde üzerinde yüzlerce kişinin bulunduğu sırada çöken asma köprüde can kaybının 60’a yükseldiği açıklandı.

Hindistan’da çöken asma köprüde can kaybı artıyor. Hindistan Halk Meclisi Üyesi Mohan Kundariya yaptığı açıklamada, “Çoğu çocuk, kadın ve yaşlıdan oluşan 60’tan fazla ceset bulundu. Gerisi kurtarıldı. Kurtarma operasyonları sürüyor. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz, çok üzücü” dedi.

Nehirde çok fazla çamur olması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının etkilediğini ifade eden Kudariya, “Köprüdeki aşırı yükün bu olaya yol açtığını düşünüyorum. Birçok ekip kurtarma çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Gujarat İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi yaptığı açıklamada, turistik bir yer olan asma köprüde çökme sırasında 150’den fazla kişinin olduğunu söyledi. Yerel basın ise, çökme anında köprüde tahminen 400’den fazla kişinin bulunduğu açıklamıştı.

Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan ve halk arasında Julto Pool olarak bilinen asma köprü, üzerinde yüzlerce kişinin bulunduğu sırada çökmüş ve onlarca kişi nehre düşmüştü. Yetkililer, kurbanların çoğunlukla köprüyü eğlence amacıyla ziyaret eden yerel halk olduğunu ifade etmiş.

Köprü 26 Ekim’de yeniden açılmıştı

230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden kullanım açıldığı belirtildi.