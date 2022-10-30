Hindistan’da çöken asma köprüde can kaybı 40’a yükseldi

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde üzerinde yüzlerce kişinin bulunduğu sırada çöken asma köprüde can kaybının 40’a yükseldiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Hindistan’da çöken asma köprüde can kaybı artıyor. Gujarat Çalışma ve İstihdam Bakanı Brijesh Merja yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar en az 40 kişi öldü ve 30 kişi de yaralandı. Kurtarma operasyonları devam ederken can kayıpları artabilir" dedi.

Yetkililer, kurbanların çoğunlukla köprüyü eğlence amacıyla ziyaret eden yerel halk olduğunu ifade etti.

Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü, üzerinde yüzlerce kişinin bulunduğu sırada çökmüş ve onlarca kişi nehre düşmüştü. Yerel basın ise, çökme anında köprüde tahminen 400’den fazla kişinin bulunduğu açıklamıştı.

Köprü 26 Ekim’de yeniden açılmıştı

230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi.