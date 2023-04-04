Hindistan’da çığ düştü: 6 ölü

Hindistan’ın Sikkim eyaletinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletinde Nathu La Dağı Geçidi’nde çığ düştü. Yetkililer, çığ düşmesi sonucu 6 turistin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybeden 6 kişinin turist olduğunu, bölgede mahsur kalan en az 70 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Dünyanın üçüncü en yüksek dağı olan Khangchendzonga Dağı’nın altında yer alan Sikkim’e her yıl binlerce turist akın ediyor.