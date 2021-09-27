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Hindistan’da çiftçiler yeni tarım yasasını protesto etti

Hindistan’ın çeşitli eyaletlerinde çiftçi sendikalarının, hükümetin 3 yeni tarım yasasına karşı Bharat Bandh adlı protestolar düzenlemesi nedeniyle, Uttar Pradeş eyaletindeki Noida kentinde yer alan bir otoyolda ve Haryana eyaletinde yer alan Gurugram Karayolu üzerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Asayiş 27.09.2021, 13:47
Hindistan’da çiftçiler yeni tarım yasasını protesto etti

Hindistan’ın çeşitli eyaletlerinde çiftçi sendikalarının, hükümetin 3 yeni tarım yasasına karşı Bharat Bandh adlı protestolar düzenlemesi nedeniyle, Uttar Pradeş eyaletindeki Noida kentinde yer alan bir otoyolda ve Haryana eyaletinde yer alan Gurugram Karayolu üzerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Hindistan’ın birçok eyaletinde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen çiftçi sendikaları, hükümetin 3 yeni tarım yasasına karşı Bharat Bandh adlı protesto gösterileri düzenledi. Hindistan’ın Haryana, Pencap ve Uttar Pradeş eyaletini batı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde ise protestocuların, birçok otoyol ve demiryolu rayları üzerinde oturma eylemi gerçekleştirmesi üzerine birçok bölgede hayat durma noktasına geldi. Bharat Bandh protestoları nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinin Noida kentinde yer alan bir otoyolda ve Haryana eyaletinde yer alan Gurugram Karayolu üzerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Meydana gelen trafik nedeniyle birçok vatandaş, araçlarının içinde mahsur kaldı. Haryana eyaletinde yer alan Kundli sınırında ise tarım yasalarına karşı devam eden protestoya katılan Pencaplı bir çiftçi ise kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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