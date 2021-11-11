Hindistan’da bir saldırgan, evlenmeyi reddeden eski kız arkadaşını 18 kez bıçakladı

Hindistan’ın Hyderabad kentinde, 23 yaşındaki Baswa Raj adlı saldırgan, kendisiyle evlenmeyi reddeden 20 yaşındaki eski kız arkadaşını 18 kez bıçaklamasının ardından gözaltına alındı. Yaralı genç kız ise durumu ağır olarak hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’ın Telangana eyaletinde yer alan Hyderabad kentinde yaşayan 23 yaşındaki Baswa Raj adlı saldırgan, kendisiyle evlenmeyi reddeden 20 yaşındaki eski kız arkadaşını bıçakladı. Hyderabad kentinde yer alan Lal Bahadur Nagar Polis Merkezi yetkililerinden Ashok Reddy yaptığı açıklamada, olayın Raj’ın eski kız arkadaşının Hastinapuram bölgesinde yer alan evinde meydana geldiğini belirterek, "Olay, kurbanın Hastinapuram bölgesindeki evinde meydana geldi. Saldırgan, kızın onunla evlenmeyi reddetmesinin ardından sinirlendi. Saldırgan, kızın 3 ay önce başka biri ile nişanlandığını öğrenince soğukkanlılığını kaybetti ve onu 18 yerinden bıçakladı" ifadelerini kullandı. Polis, gözaltına aldığı saldırgan Baswa Raj ise bugün mahkemeye sevk edildi. Yaşanan olayın ardından durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan yaralı kız ise hayata tutunmayı başarırken, doktorlar genç kızın şu anda tedavi altına alındığını, durumunun stabil olduğunu ve iyileşmeye devam ettiğini kaydetti.