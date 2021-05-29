banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis

Hindistan’da bina çöktü: En az 7 ölü

Hindistan’ın Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı.

Asayiş 29.05.2021, 00:08
Hindistan’da bina çöktü: En az 7 ölü

Hindistan’ın Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin Thane bölgesinde yer alan Ulhasnagar kentinde, bir binanın çökmesi yetkilileri harekete geçirdi. Sai Siddhi adlı binanın çökmesinin ardından olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, Sai Siddhi’nin çökmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayda kişinin ise molozlar altında mahsur kaldığı ifade edildi. Ayrıca bölgede kurtarma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu