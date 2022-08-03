banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Hindistan’da balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü

Hindistan’ın Kerala eyaleti açıklarında yan yatan balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü. Balıkçılar, başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı.

Asayiş 03.08.2022, 15:32
Hindistan’da balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü

Hindistan’ın Kerala eyaleti açıklarında yan yatan balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü. Balıkçılar, başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı.

Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Kollam açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Şiddetli fırtınaya yakalanan bir balıkçı teknesi yan yattı. Gemiden 3 kişi suya düşerken, o anlar amatör kameraya yansıdı. Arkadan gelen diğer teknenin suya düşenleri kurtarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Kerala’da 31 Temmuz’dan itibaren aralıksız süren yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu