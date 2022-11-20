Hindistan’da 48 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 30 yaralı

Hindistan’da kontrolden çıkan tankerin neden olduğu zincirleme trafik kazasına 48 araç karıştı. Kazada en az 30 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde yer alan Pune kentindeki Navale köprüsünde kontrol çıkan tanker, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada en az 30 kişinin yaralandığı bildirilirken, kaza bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Pune İtfaiyesi yetkilisi yaptığı açıklamada, kazaya 48 aracın karıştığını belirterek, "Pune’deki Pune-Bengaluru otoyolundaki Navale köprüsünde yaklaşık 48 aracın hasar gördüğü büyük bir trafik kazası meydana geldi. Pune İtfaiyesi ve Pune Metropolitan Bölge Geliştirme Kurumu’ndan (PMRDA) kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı" dedi.

Yerel basın, zincirleme trafik kazasına neden olan tankerin frenlerinin boşaldığını belirterek, kaza sonrası tankerdeki petrolün yola dökülmesi sonucu yolun kayganlaştığı ve çok sayıda aracın bu nedenle kazaya karıştığı ifade edildi.