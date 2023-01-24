Hindistan’da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü

Hindistan’ın Lucknow kentinde bulunan 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında çok sayıda kişinin kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan ve ülkenin en büyük ikinci kenti Lucknow’da 4 katlı bir bina çöktü. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 5 kişinin ise enkazdan sağ çıkarıldığını aktardı. Enkaz altında çok sayıda kişinin kalmış olabileceğinden endişe edilirken, bölge sakinleri binada en az 30 kişinin yaşadığını ifade etti.

Binanın enkazından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Günün erken saatlerinde Nepal’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin hasar vermesi sonucu binanın çökmüş olabileceği öne sürüldü.