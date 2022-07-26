Hindistan’da 26 kişi sahte alkolden öldü

Hindistan’n Gujarat eyaletinde sahte alkol tüketen 26 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi hastaneye sevk edildi.

Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte alkol tüketen en az 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve 30’dan fazla kişinin de hastaneye kaldırılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Gujarat İçişleri Bakanı Raj Kumar olayın ardından yaptığı açıklamada, “Yaşananları ciddiye aldık ve detaylı bir soruşturma başlattık” dedi.

Hindistan’da alkol yasağı

Batı Bengal eyaletinde 2011 yılında 170’den fazla kişi, kaçak içki sonucu hayatını kaybetmişti. Resmi rakamlara göre, her yıl Hindistan’da tüketilen 5 milyar litre alkolün sadece yüzde 40’ı yasal olarak üretiliyor. Hindistan’ın Bihar, Gujarat, Mizoram ve Nagaland eyaletlerinde alkol tüketmek ve satmak yasaklanmıştı.