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Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı

Çalınan bir cep telefonuna, BTK raporuna göre hattını taktığı iddia edilen iş insanına, hırsızlık suçlamasıyla dava açıldı. Aldığı maaşın, çalıntı telefondan 10 tane alabileceğini söyleyen A.A. 4 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.

Asayiş 22.04.2022, 11:17 22.04.2022, 11:57
Hiç takmadığı sim kart, iş insanının hayatını kararttı

Olay, 14 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan’da bulunan Cumartesi Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazara alışveriş yapamaya giden D.Ç., telefonunun çantasında olmadığını fark etti. Eve giderek e-mail adresini kurtarmaya çalışan Çalık, kurtarma numarasının sonunun 03 ile bittiğini ve telefonunun Fatih’te olduğunu fark edince karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan rapor istendi. Gelen raporda telefona, A.A. isimli iş insanının hattını taktığı iddia edildi.

Gelişmenin ardından A.A.’ya, ’Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık’ suçundan dava açıldı. A.A. gelişmeler üzerine yönetici pozisyonunda çalıştığı işinden oldu.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık A.A., “Söylenen hattı ben yaklaşık 10 yıldır kullanıyordum, hala kullanmaya devam ediyorum. Telefon numaramın müştekinin telefonunda nasıl kullanıldığını anlamıyorum. 14 Temmuz 2018 tarihinde telefon hattımı, kendime ait telefonumda kullanıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Cep telefonunu ben almadım. 2018 yılında da ben sıfır telefon kullanıyordum. Benim telefon numaram faturalı hattır” dedi.

“Telefonumun nerde olduğunu sorguladığımda Fatih’te bir adreste gözüküyordu”

Müşteki D.Ç. ise, “Olay tarihinde pazarda alışveriş yaptığım sırada telefonun çantamda olmadığını fark ettim. Ben pazara geldiğimde telefonumun çantamda olduğunu biliyordum ancak pazardan ayrılacağım esnada telefonumun çantamda olmadığını fark ettim. Eve geldiğimde e-mail hesaplarımı kurtarmaya çalıştığımda, kurtarma numarası olarak, sonu 03 ile biten cep telefonunun olduğunu gördüm. Yine telefonumun nerde olduğunu sorguladığımda Fatih’te bir adreste gözüküyordu. Sanıktan şikayetçiyim, zararım giderilmemiştir” diye konuştu.

4 yıl sonra beraat etti

Mahkeme heyeti, olaydan 7-8 saat sonra çalınan telefonun HTS kayıtlarına göre sanığın hattının müşteki telefonuna takılarak 2 saat kullanıldığı tespit edildiği ancak sanığın üzerine atılı bulunan hırsızlık suçunu işlediğine dair bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi.

“Benim müvekkilim hırsızlık suçu ile yargılandığı için işten çıkarıldı”

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, “A.A. bir maaşı ile çalınan telefonun aynısından alabilir, hatta 10 tane bile telefon alabilir. Çünkü yüksek bir maaş ile çalışıyor. Biz bunu mahkemeye sunduk. Savunmamızda bunları belirttik. Eksik yargılama yapıldı ve bunda polisin de hatası var. Polis müvekkilimin e-mail adresini tespit ederken, eksik tespit ediliyor. Benim müvekkilim hırsızlık suçu ile yargılandığı için işten çıkarıldı. Müvekkilim beraat aldığı için manevi tazminata başvuracağız çünkü mağdur edildik” şeklinde konuştu.

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