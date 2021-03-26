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Heyelan sonrası kapanan yolda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu

Düzce’de meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan D-655 karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

Asayiş 26.03.2021, 23:08
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Heyelan sonrası kapanan yolda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu

Düzce’de meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan D-655 karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

Düzce D-655 karayolunda yoğun yağış sonrasında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında her iki şeritte trafiğe kapatıldı. Akçakoca-Düzce D-655 karayolunda meydana gelen heyelan sebebiyle yokun iki şeridinde aksayan trafik köy yollarına yönlendirilmeye başlandı. Akçakoca’dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Heyelan sonrasında yol güzergahında kurulan jandarma güvenlik noktasından büyük ve tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.
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