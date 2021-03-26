Heyelan nedeniyle mahsur kalan işçiler özel idaresi ekiplerince kurtarıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahsur kalan 6 işçi, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Altıparmak köyünde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Bu sırada görevden dönen Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki araçtaki 6 personel kışla mevkiinde heyelan nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Yolun kapalı olduğu ihbarı üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye giderek iki saatlik bir çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Mahsur kalan Orman işletme personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.