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Heybeliada’da yangın çıktı, onlar suda top oynamaya devam etti
İSTANBUL HEYBELİADA'DA ÇIKAN YANGINDA ORMANLIK ALAN ALEVLERE TESLİM OLURKEN PLAJDA VATANDAŞLARIN TOP OYNAMAYA DEVAM ETMESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI.
Asayiş 12.07.2020, 20:46
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İstanbul Heybeliada’da çıkan yangında ormanlık alan alevlere teslim olurken plajda vatandaşların top oynamaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Heybeliada’da Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.07’de iki farklı noktada çıkan yangında büyük bir alan küle döndü. Yangının ilk çıktığı sıralarda plajda vatandaşların denize girmesi ve suda top oynaması dikkatlerden kaçmadı. Çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana yayılırken adaya tatile gelen vatandaşların yangına aldırış etmeden suda top oynamaya devam etmeleri şaşkınlığa neden oldu.
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