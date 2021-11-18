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Heybeliada’da yangın çıkaran sanığa indirimsiz 12 yıl hapis

Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkaran Sedat Demir, “kasten orman yakma” suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Asayiş 18.11.2021, 11:40
Heybeliada’da yangın çıkaran sanığa indirimsiz 12 yıl hapis

Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkaran Sedat Demir, “kasten orman yakma” suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle “kasten orman yakma” suçundan en az 10 yıl hapsi istenen Sedat Demir’in(27) yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat Demir katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

“Sanığın orada olmasını garipsedik”

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.A., “Yangına doğru yaklaştığımızda herkesin yangını söndürmek amacıyla yangına doğru ilerlemesine rağmen kırmızı şapkalı sanığın yangının ters istikametinde sırt çantası ile birlikte bize doğru yaklaştığını gördüm. Sanığın elinde bidon veya başka bir cisim görmedim. Hatta kendi aramızda bu durumun garip olduğundan bahsettik. Yangının başladığı nokta bizim ilk etapta bulunduğumuz yola 60-70 metre uzaklıkta ve dikey bir alanın üzerindeydik. Sanık ise yangının bulunduğu noktadan çok yakın bir kısımdan ana yola doğru inmekteydi. Bu alan ormanlık olduğu için sanığın orada olmasını garipsedik. Yangından uzaklaşıp bize doğru gelen sanıktan başka kimse yoktu” diyerek sanığı net olarak gördüğünü söyledi.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tanıkların sanığı telaşlı ve hızlı bir şekilde yangın yerinden uzaklaşırken gördüklerini söyledikleri, sanığın ellerinden alınan svap örneklerinde yanıcı madde olan aseton tespit edildiği aktarıldı. Tanıkların bir kısmının sanığı yangın yerinden uzaklaşırken elinde bidon tarzı bir cisimle gördüklerini söylediklerinin kaydedildiği mütalaada, yangının doğal yollarla çıkmadığının rapor edildiği belirtilerek, sanığın “kasten orman yakma” suçundan cezalandırılması istendi. Bunun üzerine söz alan sanık Sedat Demir’in avukatı, “Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Sanığın beraatini talep ederiz” dedi.

İndirimsiz 12 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sedat Demir’i “kasten orman yakma” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Demir hakkında ayrıca 40 bin lira adli para cezası verdi. Sanığın savunmasının hakkında düzenlenen yakalanan emriyle alınabilmiş olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, yargılama sürecine yansıyan olumlu bir davranışı olmadığından sanığın cezasında indirime gitmedi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında Heybeliada Aşıklar Yolu Çam Limanı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Çıkan yangında toplam 61 bin 805 metrekare ormanın yandığı, orman bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda, yangının doğal yolla çıkmadığı kaydedildi. Yangının çıkış bölgesinden toplanan şişeler ve ağaç kabukları ile sanığın ellerinden alınan svap numunelerinde aseton kalıntılarının belirlendiği vurgulandı.

İddianamede, Sedat Demir’in “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi. İfadesinde, gezmek için Heybeliada’ya gittiğini, ormana yakın bir yerde metruk bir binada yangın çıktığını duyduğunu, çıkan yangını uzaktan fark ettiğini, olayla bir alakasının söyleyen Sedat Demir, yangının ardından tutuklanmış, 2 ay sonra tahliye edilmişti.

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