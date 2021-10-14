Hevsel bahçelerinde 240 kök Hint keneviri ve 30 kilo esrar ele bulundu

Diyarbakır’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında UNESCO Kültür Mirası listesinde bulunan Hevsel Bahçeleri’ne düzenlenen operasyonda 240 kök Hint keneviri ile 30 kilo esrar ele geçirildi. Polis ekipleri çevrede yaptıklarını detaylı inceleme olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına aldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla 21 Eylül’de başlatılan ’Narko Alan Diyarbakır’ uygulaması kentin dört bir yanında devam ediyor. Narkotik polisleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri’ne operasyon düzenledi. Operasyonda 240 kök Hint keneviri ve 30 kilo esrar ele geçirirken, bölgede yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.K.,E.M., A.K. ve İ.K. gözaltın alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edilirken, gözaltına alınan 4 kişi ise emniyetteki işlemleri sürüyor.