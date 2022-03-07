Herson’da Rus askerleri gösteri yapan sivilleri dağıtmak için havaya ateş açtı

Ukrayna’nın liman kentlerinden Herson’da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto eden sivilleri dağıtmak için Rus askerleri havaya ateş açtı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 12’inci gününe girerken, birçok kentte siviller Rus ordusunu protesto etmeye devam ediyor. Ukrayna’nın liman kentlerinden Herson’a bağlı Çaplınka’da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto eden siviller ile Rus askerleri arasında arbede yaşandı. Rus askerleri, sivil kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Göstericilerin açılan ateşe rağmen protestoya devam ettiği görüldü.