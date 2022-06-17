Herkesin yüreği ağzına geldi, sürücünün refleksi küçük çocuğun hayatını kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde yola fırlayan küçük çocuk, minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Herkesin yüreğini ağzına getiren o anlar güvenlik kamerasına yansırken, ne olduğunu anlamayan küçük çocuğun olay yerinden oynayarak ayrılması da görüntülere yansıdı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Mimar Adil Aydın Caddesi’nde yaşandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde ismi öğrenilemeyen 7-8 yaşlarındaki çocuk, bir anda yola fırladı. Tam bu sırada çocuğu fark eden minibüs sürücüsü frene basarak aniden durdu. Sürücünün refleksiyle minibüs altında kalmaktan kıl payı kurtulan çocuk, ne olduğunu anlayamadı. Çevredekiler ve sürücünün yüreği ağzına gelirken, küçük çocuk olay yerinden oynayarak ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.