Herkesin gözü önünde vatandaşların ceplerinden paralarını çaldılar

Mersin’de bindikleri dolmuşlarda, yankesicilik yöntemiyle vatandaşların cebindeki paralarını alan 2 kişi, yalanlandı. Son olaylarında güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslardan biri tutuklanırken, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuran müşteki E.Ç., bindiği şehir içi dolmuş içerisinde yankesicilik sureti ile 800 lirasının çalındığını belirterek, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği minibüs içerisindeki ve şahısların kaçış güzergahlarındaki kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan inceleme sonucunda şahısların F.Ü. ve M.G. olduğu tespit edildi. Daha öncede benzer olaylardan kaydı bulunan F.Ü. ve diğer şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan F.Ü. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahıslar dolmuşta ve kaçtıkları güzergahlarda da araç ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, araçta şüpheli hareketler sergileyen 2 kişi, dolmuş içerisinde sürekli yer değiştiriyor. Ardından şüphelilerden biri müştekinin yanına oturarak, cebindeki cüzdanı alıyor. Olayın ardından ilk durakta inen şüpheliler, koşarak bölgeden uzaklaşıyor. Kısa bir süre sonra cüzdanının alındığını fark eden müşteki de, şüphelilerin peşinden koşarak takip etmeye çalışıyor.