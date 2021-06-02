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Herkesin gözü önünde Balıklıgöl’e girip yüzdü

Şanlıurfa’da bulunan Balıklıgöl’de ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs herkesin gözü önünde suya girerek balıklarla birlikte yüzdü.

Asayiş 02.06.2021, 21:53
Herkesin gözü önünde Balıklıgöl’e girip yüzdü

Şanlıurfa’da bulunan Balıklıgöl’de ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs herkesin gözü önünde suya girerek balıklarla birlikte yüzdü.

Olay, Şanlıurfa’nın en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan dini ve tarihi mekanlarından Balıklıgöl’de yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, elbiseleriyle birlikte suya atlayarak balıklarla birlikte yüzdü. Vatandaşlar, sudan çıkmayan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde sudan çıkmak istemeyen şahsın etrafa bağırdığı gözlendi. Neden suya girdiği öğrenilemeyen şahıs, ikna edilerek çıkartıldı.
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