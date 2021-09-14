Her yerden kaçtı, Bozüyük polisinden kaçamadı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yıllardır değişik illerde kaçak olan yaşayan şüpheli, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinden kaçamadı. Edinilen bilgiye göre, ülkenin değişik illerinde hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, Bozüyük Devlet Hastanesinde muayene sırası beklerken yakayı ele verdi. Şüpheli İ.H.K. başkasının kimliğini kullanarak Yeşilkent Devlet Hastanesi Nöroloji servisine muayene olmak için başvurdu. Bu durumu ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Şüpheli, kendisini Nöroloji servisi önünde bulan ekiplere de farklı bir kimlik gösterince gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin gerçek kimliği tespit edildi.

Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda farklı illerden 10 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında ise tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.