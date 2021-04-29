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Her yerde yoğunluk, Bilecik’te sessizlik yaşandı

Bu akşamı saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin birçok noktasındaki otogarlarda yoğunluk devam ederken, Bilecik’te sessizlik yaşandı.

Asayiş 29.04.2021, 14:31
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Her yerde yoğunluk, Bilecik’te sessizlik yaşandı

Bu akşamı saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin birçok noktasındaki otogarlarda yoğunluk devam ederken, Bilecik’te sessizlik yaşandı.

Şehirlerarası seyahat yasağı başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, Türkiye’de otogarlara akın ederken, bir çoğu bilet bile bulamadı. Ek seferlerin konulduğu büyükşehirlerde vatandaşlar o biletleri bile bitirirken, Bilecik Belediyesi Otobüs Terminalinde ise sesliliği yaşandı. Otobüs firmaları kentte fazla yoğunluk yaşanmadığı söylerken, bir çok otobüsün dolu olduğunu, bu sebeple otogara girmediklerini söylediler.
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