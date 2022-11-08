Her gün binlerce kişinin su içtiği tarihi çeşmenin musluklarını çaldılar

Bursa’da şehir merkezinde bulunan ve her gün on binlerce kişinin su içtiği çeşmenin muslukları çalındı. Hırsız güvenlik kamerasına yakalanırken, çeşmenin suyu sabaha kadar boşa aktı. Esnaflar ise hırsıza isyan etti.

Tarihi Kapalı Çarşı’nın girişinde bulunan tarihi çeşmenin suyu Uludağ’dan geliyor. Bu suyun lezzetini bilen Bursalılar bu suyu sıkça tercih ediyor. Her gün binlerce vatandaşın faydalandığı Cumhuriyet Caddesi ile Ulucami Caddesi’nin kesiştiği çınarın altındaki çeşmenin muslukları hırsızlar tarafından kırılarak çalındı.

Sabah dükkanlarını açmak için gelen esnaf çeşmenin musluklarını çalındığını görünce boşa akan suyu kör tıpa yaparak durdurdu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen esnaf hırsızların gece motosikletle gelip muslukları kırıp çaldığını gördü.

Hırsızlara isyan eden esnaf "Bizden para isteselerdi, verirdik" diye tepki gösterdi.

Sabaha kadar boşa akan suyun oluşturduğu maliyetin çalınan musluklar kadar değerli olduğu ifade edildi.