Her an çökebilir: Yan yatan 5 katlı binayı altında kalan kamyonet tutuyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar almasının ardından yan yatan bir binayı park halindeki kamyonetin ayakta tutması dikkat çekti.

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde hasar alan bir apartmanın son hali görenlerin dikkatini çekiyor. Bir katı çöken 5 katlı binayı hemen yanında park halindeki bir kamyonet adeta ayakta tutuyor. Öne doğru yatan yapının bir köşesi yere değerken diğer köşesini ise kamyonet tutuyor. Binanın yıkılma ihtimaline karşı yolun trafiğe kapatılmasına ise pek çok vatandaşın aldırış etmemesi ise tehlike oluşturuyor.

Binanın acilen yıkılmasını istediğini belirten vatandaşlardan Murat Tertemiz, “Bunun acilen yıkılması lazım. Bu bina yüzünden dükkanı da açamıyoruz. Biz burayı kapattığımız halde insanlar halen geçiyorlar. Gün geçtikçe yatıyor. Binadan seslerde geliyor. Arkada tarafta kolonların nasıl hasar aldığı görülüyor” dedi.

Rüzgar nedeniyle yapıdan taşların düştüğünü ifade eden vatandaşlardan Mustafa Utlu da, “Buradan bazen insanlar geçiyor. İnsanlar geçerken bile tereddüt ediyoruz. Dün gece rüzgar nedeniyle duvarların döküldüğünü gördük, taşlar düşüyor. Kamyonet tutuyor. Bir de köşesi çökmüş yer tutuyor. Bunun bir an önce yıkılması lazım” ifadelerini kullandı.