Hemzemin geçitte kaza: Sürücü kendisini atarak kurtuldu

Van’ın Özalp ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada sürücü kendisini kamyonetten atarak kurtuldu.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin İstasyon Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Ecevit Saygın yönetimindeki 21 TG 036 plakalı kamyonet trenin çarpması sonucu savrulurken, sürücü ise kendisini atarak kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.