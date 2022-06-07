Hemşirelik okuyan İranlı bayan öğrenci, apart odasında ölü bulundu

Denizli’de hemşirelik eğitimi alan İran uyruklu bayan, 4 yıldır yaşadığı apart odasında ölü bulundu. Bayan öğrenciyi ölü olarak bulunan arkadaşı ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Olay, öğle saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 1159 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Haniyeh Seyedali’den (34) dün akşam saatlerinden bu yana haber alamayan erkek arkadaşı P.K. (28), Haniyeh Seyedali’nin 4 yıldır yaşadığı apartta geldi. Yetkililerle birlikte odaya giren P.K., Haniyeh Seyedali’nin yerde hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Haniyeh Seyedali’nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla morga kaldırıldı. Arkadaşını ölü olarak bulan P.K. ise gözyaşlarına hakim olmadı. Haniyeh Seyedali’nin şüpheli ölümüyle ilgi soruşturma başlatıldı.