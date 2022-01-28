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Hemşire Şebnem Köker’in ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık erkek arkadaşı hakim karşısına çıktı

Hemşire Şebnem Köker’i kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Timuçin Bayhan’ın yargılanmasına başlandı. Sanık Bayhan’ın, mahkeme kararıyla adli kontrol tedbirinin devamına karar verilerek dava ertelendi. Duruma sonrası basına açıklamada bulunan Şebnem Köker’in babası Abdullah Köker, “Müebbet hapis istenen bir insan nasıl serbest kalabiliyor” dedi.

Asayiş 28.01.2022, 16:20
Hemşire Şebnem Köker’in ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık erkek arkadaşı hakim karşısına çıktı

Hemşire Şebnem Köker’i kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Timuçin Bayhan’ın yargılanmasına başlandı. Sanık Bayhan’ın, mahkeme kararıyla adli kontrol tedbirinin devamına karar verilerek dava ertelendi. Duruma sonrası basına açıklamada bulunan Şebnem Köker’in babası Abdullah Köker, “Müebbet hapis istenen bir insan nasıl serbest kalabiliyor” dedi.

Kadıköy’de 6 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda İzmir’de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul’a geldi. Erkek arkadaşı Timuçin Bayhan ile pansiyonda kalan Köker, gecenin ilerleyen saatlerinde pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bayhan, adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında ise Timuçin Bayhan hakkında ’Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi. Sanık Timuçin Bayhan bugün görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek davayı erteledi. Duruşma sonrasında Baba Abdullah Köker ve avukatları basın açıklaması yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Üyesi Nurşen İnal, “Şebnem Köker’in şüpheli ölümüyle ilgili davasında İstanbul Adliyesinde bugün buradaydık. Şebnem Köker yüksekten şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Timuçin Bayhan da yanındaydı. Savcılık kasten öldürme suçuyla dava açtı. Davanın takipçisiyiz. Şüpheli kadın ölümleri çok artmış durumda. 2021 yılında 280 kadın cinayeti 217 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti maalesef. Etkin savuşturma ve kovuşturma yapılmadığı sürece bu kadın cinayetleri üstü örtülüyor adeta. Failler, intihar etti deme cesaretini bulabiliyorlar. Yüksekten düştü, atladı gibi türlü bahanelerle kadın cinayetlerinin üstü örtülüyor. İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanıp, şüpheli kadın ölümlerinde etkin ve hızlı bir şekilde kovuşturma ve soruşturma yapılarak gerçeğin açığa çıkması için mücadelemize devam ediyoruz. Şebnem gibi şüpheli bütün kadın ölümleri aydınlatılana kadar İstanbul Kadın Meclisi olarak bu davanın takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Müebbet hapis istenen bir insan nasıl serbest kalabiliyor”

Şebnem Köker’in babası Abdullah Köker, “Sanık içerde dördüncü kez ifadesini değiştiriyor. Biz başından beri aynı ifadeyi veriyoruz ve bana yalan söylüyorsun diyor. Mahkeme heyeti bunu kabul ediyor ve adamı tutuklamıyorlar. Yeniden söylüyorum, müebbet hapis istenen bir insan nasıl serbest kalabiliyor, nasıl tutuklanmıyor. Neyi bekliyorlar” şeklinde konuştu.

Aile avukatı Nevraz Zeliha Sığın, “Şuçlamanın mahiyeti gereği insan öldürmekten suçlanan bir şahıs şu an dışarda. Diyecek çok fazla bir şey yok. Tutuklanması gerekirdi. Mahkeme tutuklamama kanaatini kullandı. Hatalı olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki tüm delilleri mahkemeye sunduk. Kriminal inceleme gelince maddi gerçeklikler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha dosyada da eksiklikler var, kriminal raporlar ve adli tıp kurumu raporu gelecek. Bunlar gelince gerçekler ortaya çıkar ve katiller dışarda kalmaz” dedi.

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