Hemşire sahiplendiği köpeğine çarpan aracın peşini bırakmadı, sürücüden şikayetçi oldu

Zonguldak’ta bir hastanede görev yapan hemşire Duygu Güneş, bir süre önce sahiplendiği sokak köpeğine çarpıp kaçan aracın peşine düştü. 6 kilometrelik kovalamacının ardından aracın önünü kesen hemşire, kovalamacının sonunda polis ekiplerini çağırarak şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün İnağzı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir servis aracı, hastanede hemşire olarak görev yapan Duygu Güneş’in bir süre önce sahiplendiği sokak köpeğine çarparak kaçmaya başladı. Komşularının yardımıyla aracı tespit eden hemşire Güneş, kendi arabasına binerek çarpıp kaçan aracı takip etmeye başladı. Yaklaşık 6 kilometrelik kovalamacanın ardından Güneş, köpeğe çarpan aracın önünü keserek sürücüyü yakaladı. Hemşire, servis aracının sürücüsüne neden köpeğe çarpıp kaçtığını sordu. Ancak şoför kendisinin çarpmadığını, başka bir sürücünün çarptığını söyledi. Güneş çarpan aracın plakasını isteyince, şoför vermemek için diretti. Tartışma sonucunda olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çarpan aracın sürücüsüne ulaştı. Araç sürücüsü köpeğe çarptığını itiraf ederek, tedavi masraflarını ödemeyi kabul etti. Köpeğin sahibi Duygu Güneş, hemen köpeğini alarak kent merkezinde veteriner hekime getirdi. Bacağında parçalı kırık tespit edilen köpek ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Çarpan sürücünün kedisi ve köpeği varmış, biraz merhametsizlik yapmış"

Olayın ardından İHA’ya konuşan hemşire Duygu Güneş, “Yaklaşık 7 yıldır sokaktan kendi köpeğimi de sahiplendikten sonra sokak hayvanlarının sorunlarına daha vâkıf oldum. Sokaklarda besleme yapıyorum. Hasta olan hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Dün de bu kaza evimin önünde oldu. Kedilere mama koyarken hayvana araç çarpıyor. Daha sonra bağırmasına koştum. Bir aracın çarptığını söylediler. Kendi aracımla onun peşine düştüm. İnağzı Mahallesi’nden Yayla Mahallesi’ne kadar peşinden gittim. Yolda önünü kestim. Sonra adam aşağıya indi, sonra hafif bir tartışma yaşadık. Nasıl çarpıp kaçıyorsun dedim. Çarpmadığını söyledi. Sonra önünden başka bir aracın geçtiğini söyledi. O kişiyi aradı, o da çarptım galiba dedi. Plakasını, numarasını istedim bana vermediler. Vermeyince ’Polis ekipleri gelene kadar bekleyeceksin’ dedim. Polis ekipleri geldi, çarpan kişinin plakasını, numarasını aldılar. Hayvanı güvenli bir yere taşımıştım, oraya gittik. Hayvana baktılar, küpe numarasından tutanak tuttular. Daha sonra hayvanı kliniğe yetiştirdim. Röntgen çekiminde hayvanın kalçasında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Bugün de ameliyatını oldu. Dün akşam da çarpan kişiyle görüştük, masrafını karşılayacağını söyledi. Geldi köpeği gördü. Onun da hatta köpeği ve kedisi varmış. Biraz da öyle merhametsizlikle yapmış. Ameliyatı oldu, şu an gayet iyi. Sonra hayvanı tekrar bahçeme alacağım. Bahçemde de 10 köpeğim var. Sokakta engelli olan köpekler” dedi.