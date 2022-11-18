Hemşire Ömür Erez’i öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Kartal’da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i, 4 el ateş ederek öldüren Rahmi Uygun’un “tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada, "Adil olmayan bir mahkemeye katılmak istemiyorum” diyen sanık savunma yapmayarak duruşmayı terk etti.

Kartal’da, 20 Ocak 2022 tarihinde aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez’in (34) bir süre ilişki yaşadığı ve daha sonra aralarının bozulduğu Rahmi Uygun(39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk celsesi görüldü.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rahmi Uygun cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken tutuklu sanıklar Musa Teymur, Yücel Özcan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık duruşmayı terk etti

Müşteki avukatları tutuklu sanık Rahmi Uygun savunma yaparken diğer sanıkların duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti. Mahkemenin bu talebi kabul etmesi ve sanıkların salondan çıkarılması üzerine sanık Rahmi Uygun, “Savunma yapmak istemiyorum. Mahkemeye de katılmak istemiyorum. Adil olmayan bir mahkemeye katılmak istemiyorum” diyerek duruşmayı terk etti.

Tekrar huzura alınan tutuklu sanık Yücel Özcan savunmasında, “Olayı yapacağından haberimiz yoktu. Olayla hiçbir bağım yok. Bayanın öldüğüne üzüldüm. Ömür Erez’i tanımam. Ben kendi derdime düşmüşüm. Alacak parası varmış bunu anlattı. Musa’dan rica ettik götürür müsün diye. Sonra olayı gerçekleştirmiş. Haberim yoktu. Kendisi hısımları olduğu için devamlı silahla gezerdi” dedi.

Tutuklu sanık Musa Teymur ise, “Yücel olaydan bir gün önce Konya’dan arkadaşım gelecek dedi. Rahmi’yi otogardan alıp hastaneye getirdim. Kartala gideceğimizi söyledi. Arabayı park ettim sonra o gitti. Ben de kafeye gittim. Üzerinde silah görmedim. Dönüşte arabaya bindi normal bir insan gibi. Panik falan değildi. Polisler bizi yakalayınca öğrendim. Rahmi’yi daha öncesinde tanımam” diye konuştu.

Bunun üzerine tekrar söz alan sanık Yücel Özcan, ”Suçsuzum. Adli kontrol şartıyla serbest kalmak istiyorum. Ameliyatımı olamıyorum bu nedenle” dedi.

2 tutuklu sanığa tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanık Rahmi Uygun’un tutukluluk haline devamına karar verdi. Tutuklu sanıklar Musa Teymur ve Yücel Özcan’ın yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Esas hakkındaki mütalaasını bildirmek için dosyayı Cumhuriyet Savcısına göndererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal’da, 20 Ocak 2022 tarihinde bir aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren eski sevgilisi Rahmi Uygun’un “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Musa Teymur ve Yücel Özcan’ın da “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep ediliyor.