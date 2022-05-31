Hem yaralandı hem de ceza yedi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışarak yola savrulan motosiklet sürücüsü hastanelik oldu. Yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsüne ehliyetinin olmaması sebebiyle 3 bin 674 TL para cezası kesildi.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Ömer Türkçakal Bulvarı bağlantı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 FAN 967 plakalı otomobille seyir halinde olan M.H.E. isimli sürücü, A.G. idaresindeki 41 AKD 139 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü A.G. yola savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Öte yandan A.G. isimli motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve 17 yaşında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ehliyetsiz sürücüye 3 bin 674 TL para cezası kesti.