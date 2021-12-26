Hem kasa patlatan, hem de yolda yürüyen kişinin 1 milyon lirasını gasp eden zanlılar yakalandı

Kocaeli’de otomobil çalan, iş yerinden 60 bin TL paranın bulunduğu kasayı patlatan, yolda yürüyen kişinin de 1 milyon TL parasının bulunduğu çantayı gasp eden 4 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık’ta Körfez ilçesinde otomobil çalan şüpheliler, 9 Aralık’ta Dilovası’nda bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptı. İş yerine giren şüpheliler, 60 bin TL paranın bulunduğu kasayı patlattı. Parayı ve ruhsatlı silahı alan şüpheliler kayıplara karışırken, polis ekipleri ise şikayetler üzerine hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürerken, şüpheliler 20 Aralık’ta yeniden ortaya çıktı. 1 Milyon TL parası çalınacak korkusuyla iş yerinde bırakmayan, her gün yanında gezdiren kişiyi de takibe alan şüpheliler, para dolu çantayla iş yerine giden kişiyi adım adım takip etti, havaya ve yere ateş ederek çantayı gasp etti.

4 şüpheli yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin F.Y. (32), F.A. (25), A.Y. (36) ve İ.Ç. (51) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ve Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.