Hem kaçak elektrik kullandılar, hem ekipleri köye almadılar
DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNİN TABAN KÖYÜNDE KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİ YAPMAK İSTEYEN DAĞITIM ŞİRKETİ GÖREVLİLERİ, KÖYLÜLER TARAFINDAN TEHDİT EDİLEREK GÖREVLERİNİN YAPILMASI ENGELLENDİ. BÖLGEYE GELEN JANDARMA EKİPLERİ İLE DİYALOGLARI KAMERAYA YANSIYAN KÖYLÜLER, "ELEKTRİK ŞİRKETİNİN EVLERİMİZE GİRMESİNE İZİN VERMİYORUZ. DEVLETE SAYGIMIZ VAR AMA BUNLARI EVİMİZE ALMAK İSTEMİYORUZ" DİYEREK ENGELLEMELERİNİ SÜRDÜRDÜ.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinin Taban köyünde kaçak elektrik denetimi yapmak isteyen dağıtım şirketi görevlileri, köylüler tarafından tehdit edilerek görevlerinin yapılması engellendi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri ile diyalogları kameraya yansıyan köylüler, "Elektrik şirketinin evlerimize girmesine izin vermiyoruz. Devlete saygımız var ama bunları evimize almak istemiyoruz" diyerek engellemelerini sürdürdü.
Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne bağlı Enerji Kayıpları Birimi’nde görevli ekipler rutin kontrol yapmak üzere Kayapınar ilçesinin Taban köyüne gitti. Ancak görevliler aralarında köy muhtarının da bulunduğu bir grup tarafından köye sokulmadı. Ekiplerin çalışmasını engellemek isteyen köy muhtarı daha sonra yakındaki camiye giderek hoparlörden halkı kışkırtmaya başladı. Muhtarın yaptığı provokasyon üzerine kısa sürede ekiplerin çevresini saran köylüler, görevlilere hakaret ederek tehditler savurmaya başladı. Bazı kişilerin görevlilere yönelik olarak “Elektrik kontrolüne müsaade yok” dediği dikkat çekti.
Yaşanan gerilim nedeniyle olay çıkmasını engellemek isteyen jandarma, halkı kışkırtan muhtar M.Y. ve 2 kişiyi bölgeden uzaklaştırdı. Dicle Elektrik ekipleri ise istenmeyen olaylara sebep olmamak için çalışmalarını yarıda keserek köyden ayrıldı. İlk ziyaretlerinde köye girmeleri engellenen Dicle Elektrik ekipleri, jandarma eşliğinde köye tekrar gitti. İncelenen 50 aboneden 13’ünün kayıt dışı elektrik kullandığı belirlendi.
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