Hem evlerden hem de birbirlerinden çaldılar

İstanbul’un birçok eve girerek değerli eşya ve para çalan hırsızlık çetesi, polis operasyonuyla çökertildi. Hırsızların birbirlerinden de para çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’un birçok ilçesinde evlere giren çetenin yakalanması için çalışma başlattı. Çete üyelerinin özellikle sabaha karşı kart yardımıyla evlere girerek değeli eşya, para, telefon, bilgisayar ve televizyon çaldıkları belilendi.

Yaklaşım 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın aynı şebeke tarafından yapıldığını belirledi. Görüntü incelemesi sonucunda önce hırsızları eşkalleri, ardından da kimlikleri tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 Şubat Salı günü düzenlenen operasyonda biri kadın olmak üzere aralarında çete lideri Önder Y. nin de olduğu toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 45 eve girip hırsızlık yapan çete 5 Milyon TL vurgun yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan çete lideri Önder Y.’nin 75 adet adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğün’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardınan Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Çetenin sadece evlerden değil, birbirinden de para çaldığı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yaptıkları evden ellerinde çantalarından çıktıkları, daha sonra bir şüpheli eve tekrar girdiği sırada apartman merdiveninde duran şüpheli çantadan bir tomar çaldığı görüldü.