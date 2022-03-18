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Hem dolandırıcı hem de vicdansız! Baba, kızının ameliyat parasını işte böyle kaptırdı...

Sultangazi’de bir kadın kızının ameliyat parasının bir kısmını arabadan indiği sırada yere düşürdü. Karşısından gelen bir kişi şahıs ise içinde 12 bin lira olan çantayı alıp yoluna devam etti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 18.03.2022, 11:11 18.03.2022, 12:54

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Tarbak isimli bir vatandaş çene kayması problemi olan 18 yaşındaki kızı Zeynep Tarbak’ı ameliyat ettirmek için 50 bin TL’ye özel bir hastane ile anlaştı. Ameliyat öncesinde 38 bin TL ödeyen Tarbak, ameliyat sonrasında ise kalan 12 bin TL’yi bulmak için ise çevresinden borç para ve altın aldı. Eşi ile birlikte kızlarını okuldan alıp kalan borcu hastaneye ödemek için evden çıkan çift, otomobilden indikleri esnada içinde yaklaşık 12 bin TL ve altın bulunan çantayı yere düşürdü. Caddede yürüyen başka biri çantayı fark ederek alıp yoluna devam etti. Bir süre sonra çantanın olmadığını fark eden Tarbak ve eşi çantayı aramaya başladı. Bir türlü bulamayan Ramazan Tarbak, son bir umut olarak çevredeki esnaf ve işyerlerinin güvenlik kamerasını izledi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen aile soluğu ise polis karakolunda aldı.

Yaşanan olayı anlatan baba Ramazan Tarbak, "1 Mart tarihinde kızımın kontrolü vardı. Hastaneden gelirken diğer kızım aradı. Baba ben okuldan çıktım. Beni de alır mısınız diye. Ben de acele ile okula geldim. Durağa yanaşırken eşim acele ile araçtan indi ve kucağındaki çantayı fark etmeyince yere düşürdü. Eşim okula doğru giderken biz ise çantanın düşdüğünü fark edemedik. Kızımızı alıp geldi ve eve gittik. Eve çıkarken ise çantanın arabada olmadığını fark ettik. Aradım taradım ama bulamadım daha sonra aynı yere geri döndüm. Aradım ve çevredeki esnaflara sordum daha sonra bir esnaftan güvenlik kamerası görüntüsü buldum. Ve eşimin araçtan inerken çantayı düşürdüğünü gördüm. Görüntüleri emniyete verdim eve ifademi de verdim. 3 gün sonra savcılığa gittim. Orada da aynı şekilde ifademi verdim ve bana bu erken ya da geç bulunur eşkali belli dendi. Şuanda mağdurum içinde ise 12 bin TL para bir çeyrek altın ile birlikte anahtarlarım vardı. Ben şuan çok mağdurum. Mağduriyetimin bir an evvel giderilmesini istiyorum. Para kızımın ameliyat masrafıydı. Zaten stres yaşıyordum bu ikinci stres oldu" diye konuştu.

#sultangazi #ameliyat
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