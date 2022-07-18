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Hem cadde ortasında durdu, hem de dönemeyen şoföre saldırmaya çalıştı

Arnavutköy’de cadde ortasında duran bir sürücü, dönüş yapamayan İETT şoförünün kornaya basmasına sinirlenip araca saldırdı. Sürücü ve yanındakiler şoföre hakaret ederken, gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 18.07.2022, 12:16
Hem cadde ortasında durdu, hem de dönemeyen şoföre saldırmaya çalıştı

Arnavutköy’de cadde ortasında duran bir sürücü, dönüş yapamayan İETT şoförünün kornaya basmasına sinirlenip araca saldırdı. Sürücü ve yanındakiler şoföre hakaret ederken, gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde ortasında duran araç nedeniyle dönüş yapamayan İETT otobüsünün şoförü kornaya bastı. Şoförün kornaya basmasına sinirlenen sürücü ve beraberindekiler aracından inerek şoföre hakaret edip saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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