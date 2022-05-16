Hem alkollü hem aday sürücü çıktı, polise sorduğu soruyla şaşkına çevirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik uygulamasında 1.48 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü, trafik polislerine, 1 şişe içki içince kaç promil çıktığını sordu. Aday sürücü olduğu belirlenen Mehmet Y.’ye bin 823 TL para cezası uygulanırken, aday sürücülüğü belgesi de iptal edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Antalya Caddesi’nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında durdurularak kontrolü yapılan 07 D 5728 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Y.’nin 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aday sürücü olduğu belirlenen Mehmet Y., Trafik Polislerine ısrarla; 1 şişe içki içince kaç promil çıkar sorusunu sordu. Şelale Polis Karakoluna götürülen alkollü sürücüye bin 823 TL para cezası uygulanmasının yanı sıra aday sürücü belgesi de iptal edildi.