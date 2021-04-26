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Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi

Eskişehir’de uçan balon şişirmek için kullanılan helyum tüplerinin olduğu bir evde patlama meydana geldi.

Asayiş 26.04.2021, 22:34
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Helyum tüpleri patladı, ev kullanılmaz hale geldi

Eskişehir’de uçan balon şişirmek için kullanılan helyum tüplerinin olduğu bir evde patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşiltepe Mahallesi Çam Sokak’ta bir evde uçan balonların içine doldurulan helyum gazı tüpleri patladı. Evde bulunan 12 helyum tüpünden 3’ünün patlamasıyla ev kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan olmaması yaralanma veya can kaybını önledi. Çevredeki evlerin de zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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