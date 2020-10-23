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Helikopterli maske uygulamasında ceza yağdı

ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HELİKOPTERLİ TRAFİK UYGULAMASINDA ARAÇ İÇİNDE MASKE TAKMAYANLARI TEK TEK BELİRLEYİP 900 LİRA PARA CEZASI KESTİ.

Asayiş 23.10.2020, 16:55
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Helikopterli maske uygulamasında ceza yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü helikopterli trafik uygulamasında araç içinde maske takmayanları tek tek belirleyip 900 lira para cezası kesti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda helikopter destekli trafik kuralı ihlali ve maske uygulaması yaptı. Uygulama sırasında helikopter sürekli otoyol üzerinde uçarak kural ihlali yapanları tespit edip yerde bulunan ekipleri telsizle bildirdi. Polisler verilen plakadan araçları durdurup ceza yazdı. Polis sürücülere genelde trafik kuralı ihlali yerine maske takmamaktan ceza yazdı. Bir çok sürücü ve yolcuya 900 lira ceza kesildi. Vatandaşlar araçlarında yabanca olmadığını ailesiyle birlikte yoluculuk yaptığını bu nedenle maske takmadığını söyledi.

Polisin otoyolda uygulaması devam ediyor.

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