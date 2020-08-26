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Hekimhan’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde motosikletin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Asayiş 26.08.2020, 14:17
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde motosikletin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hekimhan - Malatya karayolunun 24’üncü kilometresinde meydana geldi. Kızıl Yarma mevkiinde Ali Şahin’in kullandığı 63 NT 028 plakalı motosiklet bariyere çarparak devrildi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı Ali K. sağlık ekiplerince Malatya’ya sevk edildi.
Kazada sürücü Ali Ş. (26) kaza yerinde hayatını kaybederken, motosikletteki arkadaşı Ali K. ağır yaralı olarak Turgut Özal Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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