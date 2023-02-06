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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor "
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında
Meydana gelen depremde Malatya Hekimhan'da bulunan bir bina böyle yıkıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Asayiş 06.02.2023, 20:58