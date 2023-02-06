Son Dakika

Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında

Meydana gelen depremde Malatya Hekimhan'da bulunan bir bina böyle yıkıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Asayiş 06.02.2023, 20:58
Hekimhan'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında

TIKLA İZLE

Yorumlar (0)