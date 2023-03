Heimlich manevrasıyla küçük çocuğu kurtaran eczacı: "Tüm vatandaşların öğrenmesi lazım"

Beyoğlu’nda yemek borusuna yiyecek kaçan çocuğu "Heimlich" manevrasıyla kurtaran Eczacı Ömer Faruk Can konuştu. Can, "Tüm vatandaşların öğrenmesi lazım. O an müdahale etmek gerekiyor, saniyelerle yarışıyoruz" dedi.

Keçeci Piri Mahallesi’nde cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir anne, 5 yaşındaki kızına evlerinde yemek yedirdiği sırada gıda çocuğun nefes borusuna kaçmış; anne, nefessiz kalan çocuğunu alarak sokağa çıkarak eczaneye girmişti. Eczacı Ömer Faruk Can, "Heimlich" manevrası yaparak çocuğun nefes borusunda kalan yiyecek çıkarınca, minik kız nefes almaya başlamıştı. Küçük çocuğun hayatını kurtaran Eczacı Ömer Faruk Can, yaşadığı o anları anlatarak Heimlich manevrasının tüm vatandaşların öğrenmesi ve özellikle anne ve babaların bu konuda çok hassas olması gerektiğini belirtti.

"Heimlich uygulamasını herkesin öğrenmesi lazım"

Heimlich manevrasını okulda öğrendiği söyleyen Eczacı Ömer Faruk Can, "Bir anne koşa koşa bebeğiyle birlikte eczanemize geldi. Çok telaşlıydı, bebeğinin boğazına besin kaçmıştı. Bebek nefes alamıyordu, ben de hemen kucağıma aldım. Yüzü mosmordu, boğazında bir şey tıkanmıştı. Hemen Heimlich manevrası uyguladım. Bu bizim genelde solunum yolunda bir problem olunca uyguladığımız bir ilk yardım yöntemidir. Bu uygulama yaklaşık 1-2 dakika sürdü. Daha sonra bebek nefes almaya başladı, zaten o sırada boğazına kaçan şey de çıktı. Çok şükür bebek hayata döndü, bunun mutluluğu içerisindeyiz. Ben bu uygulamayı okulumda öğrenmiştim. Bu uygulamayı herkesin öğrenmesi lazım. Özellikle anne ve babaların bu konuda daha hassas olması gerekiyor. Çünkü komşumuz evden aşağı inene kadar orada bir zaman kaybediyor. Burada saniyelerin de önemi var. Bu yüzden tüm vatandaşların öğrenmesi lazım. O an müdahale etmek gerekiyor, saniyelerle yarışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuğun durumunun iyi olduğunu söyleyen Eczacı Teknisyeni Sefer Güvenç, "Aile panik içinde koşarak geldi, çocuğu masaya bıraktı. ’Çocuğum ölüyor’ dedi. Eczacımız Heimlich manevrasını bildiği için müdahale etti ve çocuğu kurtardı. Boğazına bir besin kaçmıştı galiba. Boğazından çıktı. Çocuk çok şükür iyiydi. Ben daha sonra ambulansı aradım, ambulans geldi götürdü. Aileyle daha sonra pek bir iletişimimiz olmadı ama çocuk iyi çok şükür" diye konuştu.