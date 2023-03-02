Heimlich manevrası ile yaşlı adamın hayatını böyle kurtardı

Silivri’de bir lokantada yemek yediği esnada nefes borusuna yiyecek kaçan yaşlı adam, lokantada bulunan başka bir müşterinin uyguladığı heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Silivri merkezde bulunan bir lokantada yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan yaşlı adam çevresinden yardım istedi. Nefes almakta zorlanan adamın yardımına koşan garsonların müdahalesi sonuç vermeyince yan masada yemek yiyen başka bir müşteri heimlich manevrası yaparak yaşlı adamın hayatını kurtardı.

“Lokması çıktı ve nefes almaya başladı”

Tüm olanlar işyerinin güvenlik kamerasına yansırken yaşlı adamın hayatını kurtaran Hali Kartal, “işyerindeki çalışan arkadaşların çabası fayda etmeyince daha önce gördüğüm heimlich manevrası yaptım. Çok şükür ki amcanın boğazına tıkanan lokması çıktı ve nefes almaya başladı” dedi.