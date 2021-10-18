banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor

Hediye görünümlü uyuşturucu paketi ekiplerin gözünden kaçmadı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir şahsa yurt dışından hediye paketi içerisinde uyuşturucu madde geleceği bilgisini alan ekipler, gelen kargo içerisinde uyuşturucu madde buldu. Kargoyu teslim alan şahıs ise gözaltına alındı.

Asayiş 18.10.2021, 18:13
Hediye görünümlü uyuşturucu paketi ekiplerin gözünden kaçmadı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir şahsa yurt dışından hediye paketi içerisinde uyuşturucu madde geleceği bilgisini alan ekipler, gelen kargo içerisinde uyuşturucu madde buldu. Kargoyu teslim alan şahıs ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Andifli Mahallesi’nde ikamet eden T.İ.’ye hediye paketi içerisinde yurt dışından uyuşturucu madde geleceği bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, 15. JASAT Timi ve Kaş Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheli şahsı kargo teslimatı yapıldığı esnada yakaladı. Paket içerisinde 21 adet misket çikolata görünümünde 105 gram esrar, 1 paket içerisinde 44 gram esrar, 1 paket içerisinde jel içerisine karıştırılmış 28 gram esrar maddesi olmak üzere toplam 177 gram esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2