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HDP’ye polis baskını
HDP DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASINA GÜVENLİK GÜÇLERİ BASKIN DÜZENLEDİ. POLİSLERİN İÇERİDEKİ ARAMASI DEVAM EDİYOR.
Asayiş 22.10.2020, 13:59
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Diyarbakır’da HDP Yenişehir İlçe Başkanlığı binasına güvenlik güçleri baskın düzenledi. Polislerin içerideki araması devam ediyor.
Sabah saatlerinde HDP Yenişehir İlçe Başkanlığı binasını çeviren gelen polis ekipleri, binaya baskın düzenledi. Polis ekipleri binada inceleme yaparken içeriye bazı vekiller ile avukatlar giriş yaptı.
Polisin binadaki araması sürüyor.
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