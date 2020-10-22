HDP’ye polis baskını

Diyarbakır’da HDP Yenişehir İlçe Başkanlığı binasına güvenlik güçleri baskın düzenledi. Polislerin içerideki araması devam ediyor.

Sabah saatlerinde HDP Yenişehir İlçe Başkanlığı binasını çeviren gelen polis ekipleri, binaya baskın düzenledi. Polis ekipleri binada inceleme yaparken içeriye bazı vekiller ile avukatlar giriş yaptı.

Polisin binadaki araması sürüyor.