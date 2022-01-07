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HDP’nin teröristlerin yakınlarını Meclis’e çıkarmasına evlat nöbetindeki ailelerden sert tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 859’uncu gününde de devam ediyor. HDP’nin dünkü grup toplantısına tepki gösteren Celil Begdaş, “Bugüne kadar HDP’li vekillerden hiçbiri bizi gündeme getirmedi. Meral Danış Beştaş geldi yanımıza sadece söz verdi, şimdi ise kendisi teröristleri Meclis’e çıkardı” dedi.

Asayiş 07.01.2022, 13:55
HDP’nin teröristlerin yakınlarını Meclis’e çıkarmasına evlat nöbetindeki ailelerden sert tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 859’uncu gününde de devam ediyor. HDP’nin dünkü grup toplantısına tepki gösteren Celil Begdaş, “Bugüne kadar HDP’li vekillerden hiçbiri bizi gündeme getirmedi. Meral Danış Beştaş geldi yanımıza sadece söz verdi, şimdi ise kendisi teröristleri Meclis’e çıkardı” dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), Van, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Yüksekova, Siirt, Çukurova ve İstanbul’dan Ankara’ya giden PKK terör örgütünün silahlı eylemlerine katılan, örgüt üyesi hükümlü ve tutuklu yakınlarını grup toplantısına almasına Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan aileler tepki gösterdi.

Diyarbakır’da ikamet eden inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP’ye tepki gösterdi. 3 yıla yakındır HDP il binası önünde beklediklerini hatırlatan Begdaş, “Burada bulunan bütün anne ve babalar evlatlarının yolunu gözlüyorlar. Adalet ile destek beklerken, ne yazık ki HDP Meclis’i işgal etti. Orada adalet istiyorlar, çocuklarını istiyorlar. Onların çocukları otelde, bizim çocuklarımız ise dağdadır. Bizim için neden adalet istemiyorlar. O kadar samimiler ise bizim içinde istesinler. Biz, onları zaten samimi bulmuyoruz. Gitmişler Ankara’da meclisin içerisinde insan haklarından bahse ediyorlar. Bizim için insan hakları yok mu? Bizim sesimizi neden duyurmuyorlar? Demek ki burada bulunan anne ile babalar için insan hakları yok. Onlara var, bizlere yok. Bugüne kadar HDP’li vekillerin hiç biri bizi gündeme getirmedi. Meral Danış Beştaş yanımıza gelerek sadece söz verdi. Şimdi ise kendisi teröristleri Meclis’e çıkardı” ifadelerini kullandı.

“PKK çocuklarımızı ya cezaevine atıyor, ya da infaz ediyor”

Çocuklarını HDP ve PKK’dan istediklerini belirten Begdaş, “Bizim çocuklarımızın yeri zor. Kaçamıyorlar ve kaçanları da kendi kurdukları cezaevlerine atıyorlar, ya da infaz ediyorlar. Ondan çıkıp ‘devlet yaptı’ diyerek açıklamalarda bulunuyorlar. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu.

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