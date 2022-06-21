banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Bahçeli Netflix'e çattı!
Bahçeli Netflix'e çattı!
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı

HDP’nin kongresinde salondakileri sözde ’Kürdistan şehitleri’ için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı

HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi’nde, salondaki kişileri sözde ’Kürdistan şehitleri’ için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı.

Asayiş 21.06.2022, 19:00
HDP’nin kongresinde salondakileri sözde ’Kürdistan şehitleri’ için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı

HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi’nde, salondaki kişileri sözde ’Kürdistan şehitleri’ için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı.

Geçtiğimiz pazar günü HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi’nde, kongrenin divan başkanlığını üstlenen S.Y., salondakileri sözde ’Kürdistan şehitleri’ için saygı duruşuna davet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan gözaltına alınan S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
24°
açık