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HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanlarına gözaltı kararı çıktı

HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanlarına gözaltı kararı çıktı. Tekirdağ merkezli 10 ilde Yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer almakta. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor. Tekirdağ Merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verdi. İstanbu’da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.

Asayiş 03.06.2022, 07:55 03.06.2022, 08:39
HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanlarına gözaltı kararı çıktı

HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanlarına gözaltı kararı çıktı. Tekirdağ merkezli 10 ilde Yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer almakta. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor. Tekirdağ Merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verdi. İstanbu’da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.

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