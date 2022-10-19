HDP’li vekilleri taşıyan aracın taksiye çarptığı kaza kamerada

Ankara’da Halkların Demokrat Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan aracın ticari taksi ile çarpışması sonucu taksi şoförünün hayatını kaybettiği ve 3 HDP’li vekilin hafif yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Emek 4. Cadde ile Ziyabey Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, HDP’li milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin’i havaalanına götürmekte olan aracın Soner Özenç (55) idaresindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile çarpışma anı kameralara yansıdı.