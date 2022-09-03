HDP’li vekil Semra Güzel ‘in ifadesi ortaya çıktı

PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan HDP’li Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı. Güzel ifadesinde "Bu yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür" dedi.

Terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığını 327 kabul oyuyla kaldırmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel dün Silivri’de yakalanmıştı. Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine SEGBİS ile bağlanan Güzel hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı. Güzel hakimlik ifadesinde, “Ben bu yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanıyorum. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum. Beraat ile sonuçlanan bir çok emsal kararlar olmasına rağmen benim dosyam tutuklanmaya sevk olarak huzura gönderilmiştir” dedi.

Hakimliğin tutuklama kararında ayrıca, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığına yer verildi.

(ES- Mİ-