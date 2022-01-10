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HDP’li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle olan fotoğraflarına evlat nöbetindeki ailelerden tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti 862’inci gününde de devam ediyor. Aileler, HDP’li Semra Güzel’in yeri TBMM değil, ya kandildir ya da cezaevidir diyerek sert tepki gösterdi.

Asayiş 10.01.2022, 15:49 10.01.2022, 15:59
HDP’li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle olan fotoğraflarına evlat nöbetindeki ailelerden tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti 862’inci gününde de devam ediyor. Aileler, HDP’li Semra Güzel’in yeri TBMM değil, ya kandildir ya da cezaevidir diyerek sert tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 862’inci gününde devam ediyor. Aileler, HDP’li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle olan fotoğraflarına, evlat nöbetindeki ailelerden tepki gösterdi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı için eyleme devam eden anne Esmer Koç, HDP ve PKK milislerinin kızını kandırıp PKK’ya teslim ettiğini öne sürdü. Her şeyin ortada olduğunu belirten Koç, “HDP’li milletvekilinin PKK’lılarla kol kola fotoğrafı ortaya çıktı. HDP’li milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Meclisi’nde yeri yoktur. Orası onun yeri değildir. O milletvekilinin yeri ya Kandildir yada cezaevidir. O HDP’li milletvekili Türkiye Cumhuriyeti Meclisine yakışmıyor. Çünkü onlar bizim çocuklarımızı götürüyorlar. HDP olmasaydı hiçbir çocuk dağa gitmezdi. PKK bizim kapımızın önünü tutmadı ve bizim çocuklarımızı götürmedi, HDP’nin milisleri bizim çocuklarımızı dağa götürdüler. Biz, HDP’den ve PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz. Onlar bizim çocuklarımızı getirene kadar HDP’nin binasının önünden ayrılmayacağız” dedi.

“HDP’liler çocuğumu kandırıp dağa götürdüler”

Sakarya’da üniversite maliye bölümü 4’ncü sınıf öğrencisiyken HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, oğlunun nerede olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Çağmar, “Biz daha önce de demiştik, ‘HDP olmazsa PKK olmaz’ HDP olmasaydı oğlum Sakarya’da üniversite okuyordu ve dağda ne işi olurdu. HDP’liler onu kandırıp dağa götürdüler. HDP’nin kapatılmasını istiyoruz. Fotoğrafa baksınlar kanıt oradadır. Herkes gördü ve HDP, PKK’nın sağ koludur. Biz buradayız mücadelemizi devam ediyoruz. Çocuklarımızın hepsi gelinceye kadar da buradan ayrılmayacağız” diye konuştu.

“PKK’yı bitirmeden, HDP’yi de kapattırmadan buradan ayrılmayacağız”

Diyarbakır’da, 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa’nın terör örgütünden kaçması sonrası oğluna 6 ay önce kavuşan evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer, HDP’li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle olan fotoğraflarına ilişkin, annelerinin oturma sebebinin bu olduğunun altını çizdi. Anayasa Mahkemesine seslenen Biçer, “Kanıt istiyordunuz, açık bir şekilde kanıt ortadadır. HDP PKK’nın siyasi koludur. HDP olmasaydı PKK ayakta kalamazdı. HDP olmasaydı çocuklar dağa götürülemez. Anayasa Mahkemesine bir kez daha söylüyoruz. HDP derhal kapatılmalıdır. Burada bulunan annelerin evlatları dağdan indirilip onlara teslim edilmelidir. Yoksa bu anne ile babalar PKK’yı bitirmeden ve HDP’yi de kapattırmadan buradan ayrılmayacaklar. Bende buradayım, sessiz annelerin sesi olmaya ve dağdaki çocukların çığlığı olmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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